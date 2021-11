Corona-Lage auf den Intensivstationen immer angespannter

Die Intensivstationen in Baden-Württemberg können die Bettenbelegungen durch Covid19-Patienten nur noch bedingt ausgleichen. Der Koordinator für die intensivmedizinische Versorgung von Covid-Patienten in Baden-Württemberg, Götz Geldner, sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem, dass die Verlegung von Corona-Patienten von einer Region in eine andere in der vierten Welle nicht mehr viel helfe. In den Wellen zwei und drei habe es noch Regionen gegeben, in denen Betten frei waren - das sei diesmal nicht mehr der Fall. Man habe eine sehr homogene Auslastung der Kliniken im Land. "Wenn es so weiter geht, würde ich sagen: nächste Woche haben wir ein ernsthaftes Problem", so Geldner.