per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat den Luftverkehr schwer getroffen. Die Branche steckt in einer ihrer schwersten Krisen. Auf einem digitalen Luftverkehrsgipfel wurde über Hilfen diskutiert. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat vorgeschlagen, dass sich der Bund sowie Länder mit Flughafen-Standorten jeweils zur Hälfte an einem Rettungspaket für Flughäfen beteiligen. Er strebe Hilfen im Volumen von insgesamt einer Milliarde Euro an. Die Grünen sind skeptisch. Direkte und indirekte Subventionen des Bundes für den Flugverkehr müssten auf den Prüfstand. Vor allem Flughäfen, die Verluste machten, dürften nicht mehr finanziell unterstützt werden, forderte die Grünen-Bundestagsabgeordnete Daniela Wagner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.