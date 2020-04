Corona-Krise: die Stunde der Experten?

Nie war mehr Expertentum gefragt als in der aktuellen Zeit, könnte man meinen: Epidemiologen, Virologen, Gesundheitsexperten, Hygieniker - und was diese Menschen sagen, hat Konsequenzen. Die Bundesregierung und die Landesregierungen stützen sich auf diese Expertise. Ob es so etwas schon mal gab, hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch im Gespräch mit dem Historiker und Experten fürs Expertentum, Caspar Hirschi, von der Universität Sankt Gallen gefragt.