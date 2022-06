Corona: Krankenhäuser von Normalbetrieb offenbar noch weit entfernt

Corona spielt für viele im Moment keine große Rolle mehr. Die Inzidenzen sinken, die Schutzmaßnahmen sind größtenteils gefallen. In den Krankenhäusern scheint sich die Lage allerdings noch nicht entspannt zu haben. Dominik Alscher, medizinischer Geschäftsführer des Robert-Koch-Krankenhauses in Stuttgart, sagt, die Personallage habe sich im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie sogar verschärft. Viele Angestellte seien nicht mehr in der Lage gewesen, ihren Job weiter auszuüben und hätten gekündigt oder seien krank geworden. "Was von Seiten der Politik formuliert wurde, dass man Anerkennung materieller Art schaffen will und die Arbeitsbedingungen verbessern will – da ist nicht viel passiert", sagt Alscher.

In einigen Bereichen arbeiteten seine Kolleginnen und Kollegen noch die Wartelisten von Patienten ab, die während der Pandemie entstanden seien. "Wir sind noch nicht im Normalzustand und das Ganze wird sich im Herbst mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder verschärfen." Welche Forderungen Alscher stellt, damit das Personal im Krankenhaus wieder normal arbeiten und sich auf eine neue Corona-Welle vorbereiten kann, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.