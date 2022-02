Corona: Ist die Pandemie ein Beziehungskiller?

per Mail teilen

Die Corona-Pandemie setzt vielen Menschen zu. Am Valentinstag hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit dem Paartherapeuten Eric Hegmann darüber gesprochen, welche Herausforderungen das Virus für Beziehungen bedeutet. Für Ehepaare war Corona ein Stresstest, weil beide im Lockdown wochenlang zusammen waren. Singles hatten kaum Möglichkeiten, im realen Leben zu daten und zu flirten.

Wie viel in der Liebe in den letzten zwei Jahren kaputt gegangen ist, das erklärt Hegmann im SWR-Aktuell-Gespräch.