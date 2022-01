Corona-Inzidenz: Darum sind die Zahlen im Norden so hoch

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen immer weiter. Aktuell sind die Zahlen vor allem in Norddeutschland besonders hoch. Schleswig-Holstein hat von den Flächenländern mit knapp 656 die höchste 7-Tage-Inzidenz - Tendenz steigend. In Bremen ist sie noch höher.

Für Anita Schöbel, Leiterin das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern, ist ein Grund für die hohen Zahlen die Nähe zu Dänemark, wo sich die Omikron-Variante schon früher ausgebreitet hat als in Deutschland. Die hohe Impfquote in Schleswig-Holstein und Bremen habe allerdings auch dazu geführt, dass sich dort die vierte Welle nicht so dramatisch ausgewirkt habe wie in anderen Bundesländern. Entsprechend habe es dort auch weniger Maßnahmen gegeben. "Die Leute hatten mehr Kontakte, es gab sogar noch Weihnachtsmärkte, die offen waren. Die Leute haben sich sicherer gefühlt, und das hat Omikron natürlich direkt ausgenutzt", so Schöbel.

Wie die Bundesländer darauf reagieren könnten und welche Szenarien für den Südwesten zu erwarten sind, erklärt die Mathematikerin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.