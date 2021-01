18,1: So niedrig wie in keinem anderen Stadt- oder Landkreis ist der Wert der 7-Tage-Inzidenz an Corona-Neuinfektionen in Baden-Baden. Was macht die Kurstadt am Schwarzwald anders oder besser als andere Städte im Land? Das wollte SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck von der Oberbürgermeisterin der Stadt, Margret Mergen (CDU), wissen.