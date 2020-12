Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Bündnis 90/ Die Grünen) ist dafür, den Verkauf von Alkohol in der Öffentlichkeit einzuschränken. In SWR Aktuell kritisierte er vor allem, dass an Glühweinständen Menschen dicht gedrängt stehen. Außerdem erklärt Lucha im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun, warum er bei Kultusministerin Eisenmann darauf drängen will, dass zumindest für ältere Schülerinnen und Schüler im Land Wechselunterricht eingeführt wird.