Das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart wird zum Impfzentrum gegen das Coronavirus. Prof. Mark Dominik Alscher ist der medizinische Leiter der Klinik. Er sagte im SWR, dass dort alles für den Impfbeginn bereit stehe.

"In dem Moment, wo wie die Zulassung haben, in dem Moment, wo wir den Impfstoff haben, werden wir starten können", sagt Alscher. Rund 70 Ärzte aus Stuttgart und Umgebung stünden für die Impfungen zur Verfügung. Das seien vor allem Pensionäre oder Ärzte, die in Teilzeit oder Elternzeit sind. Ob diese Anzahl auch über die Weihnachtsfeiertage zur Verfügung steht, könne er noch nicht sagen. Allerdings gebe es im Robert-Bosch-Krankenhaus eine große Bereitschaft zu helfen - auch über die Feiertage.

Das Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. "Danke für Euren Einsatz" haben Unbekannte bereits im März vor der Klinik aufgehängt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Andreas Rosar

"Jeder Tag früher ist ein Gewinn"

Prof. Alscher rechnet damit, dass zwischen dem 23. und 26. Dezember zum ersten Mal geimpft werden könne. "Jeder Tag früher wird von uns begrüßt." Im Moment seien viele Kliniken bereits an der Belastungsgrenze. "Wir haben eine immense Inanspruchnahme der Krankenhäuser, auch in unserem Haus." Im Schnitt habe man in der Stuttgarter Klinik 80 Patienten, die an Covid-19 erkrankt seien, stationär betreuen müssen. Zwei Intensivstationen seien komplett belegt.

Die hohen Krankheitsquoten belasteten besonders das Pflegepersonal, so Ascher. Es komme dadurch manchmal zu "Engpässen".