Katja Kipping, die Vorsitzende der Partei Die Linke, nennt die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zur Impfstrategie einen "Skandal". In SWR Aktuell sagte sie: "Im Grunde sagen die: Wir geben das alles zurück an den Markt und hoffen mal, dass das irgendwie aufgeht." Man befinde sich aber in einem Wettlauf zwischen dem Impfen der Bevölkerung und der Entwicklung der Mutationen. "Es ist nur eine Frage der Zeit bis eine Mutation entsteht, die gegen alle Impfstoffe immun ist. Das heißt, das ist eine tickende Zeitbombe." Deswegen müsste die Regierung Pharmaunternehmen zwingen, ihre Patente freizugeben – damit mehr Produktionsstätten produzieren können. Kipping kritisiert an den Corona-Beschlüssen außerdem, dass der Infektionsschutz in der Arbeitswelt energischer hätte durchgesetzt werden müssen. Wie man hier für mehr Sicherheit sorgen könnte, hat sie SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt.