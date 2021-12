Corona-Impfung: Ist der Wirkstoff auch bei einer Erkältung gut verträglich?

Die Politik macht Tempo bei den Corona-Impfungen. Bis Weihnachten sollen 30 Millionen Dosen verabreicht werden. Wegen der hohen 7-Tage-Inzidenz ist die Impfbereitschaft bei den Deutschen wieder gestiegen. Zuletzt haben an einem Tag fast eine Million Personen den Schutz gegen das Virus erhalten. Doch sollte man sich auch bei einer Erkältung impfen lassen?

Über die Corona-Impfung hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit dem Arzt und Journalisten Lothar Zimmermann gesprochen.

Arne Wiechern, SWR Aktuell: Wie sieht es aus, wenn ich vor der Booster-Impfung Husten und Schnupfen habe?

Lothar Zimmermann: Die gute Nachricht ist: ich kann mich boostern lassen. Das Robert Koch-Institut sagt, eine Körpertemperatur bis 38,5 Grad, und das ist relativ viel, sollte einen nicht von einer Impfung abhalten. Dennoch sollte ich das mit dem Arzt besprechen.

Ich selbst war bei meiner Booster-Impfung auch erkältet. Der Booster hat mir nicht geschadet. Natürlich ist es eine etwas stärkere Belastung für das Immunsystem. Aber entscheidend ist ja, dass der Booster wirkt. Und entscheidend ist natürlich auch, dass ich nicht nach der Erkältung gleich noch Corona bekomme.

Wo ist die Grenze, bis zu der man sagen kann, dass die Impfung noch okay ist?

Man sollte sich für die Impfung fit fühlen. Außerdem sollte man nicht so ansteckend sein, dass man in der Praxis alle anderen mit dem Virus, das man möglicherweise gerade in sich trägt, infiziert.

Wenn man leichtes Fieber hat oder ein bisschen erkältet ist, könnte das auf eine Corona-Infektion hindeuten. Sollte ich in diesem Fall vor der Impfung einen Test machen?

Ein Test ist nie ein Fehler, um herauszufinden, ob man möglicherweise Corona hat. Wir haben im Moment das Problem, dass die Testkapazitäten überlastet sind. Man muss abwägen, wer dann dringend einen PCR-Test braucht, bei wem ein Schnelltest ausreichend ist oder wo man direkt sagt: das ist kein Corona, da passen die Symptome nicht so richtig dazu.

Sollte ich mich mit dem Coronavirus infiziert haben und werde trotzdem geimpft, brauche ich mir dennoch keine Sorgen zu machen. Dann hilft mir die Impfung gegen Corona in dem Moment nicht mehr. Aber ich muss keine Angst haben, dass ich dadurch schwerer erkranke.

Abgesehen von Erkältungskrankheiten, gibt es auch andere Infektionen im Körper, bei denen eine Corona-Schutzimpfung nicht zu empfehlen ist?

Wenn ich Kortison einnehme, weil ich an Rheuma leide, kann Kortison die Immunantwort dämpfen. In diesem Fall sollte ich vorher auf jeden Fall mit dem Arzt reden, ob ich die Einnahme reduzieren kann. Ideal wäre es, wenn ich in den 14 Tagen nach der Booster-Impfung nicht zusätzlich Kortison einnehmen müsste. Wenn das nicht geht, muss man damit rechnen, dass die Immunantwort nicht so stark ist.

Viele haben auch Angst, dass die Einnahme eines Antibiotikums die Impfung beeinträchtigt. Da kann man sagen: wenn ich einen bakteriellen Infekt habe und deshalb ein Antibiotikum einnehmen muss, ist das keine Kontraindikation. Da kann ich mich boostern oder auch impfen lassen.

Es gibt Impfungen, die sollte man nicht zu schnell aufeinander machen. Wenn ich jetzt eine Impfung gegen Zoster, also gegen die Gürtelrose machen lasse, sollte ich mit einer Corona-Impfung 14 Tage warten. Deswegen sollte man immer mit dem Arzt sprechen. Gegebenenfalls muss man einen Impfplan machen.