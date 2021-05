per Mail teilen

Ab dem 7. Juni werden auch die Betriebsärzte in die Impfkampagne mit eingebunden. Die großen Unternehmen mit festangestellten Betriebsärzten seien vorbereitet und könnten sofort mit Impfungen beginnen, sagt Vera Stich-Kreitner, Präsidiumsmitglied im Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte. Bei den kleineren Firmen werde es allerdings "ruckelig losgehen". In allen Fällen würden zuerst diejenigen Mitarbeiter geimpft werden, bei denen die Infektionsgefahr hoch sei, weil sie beispielsweise Kundenkontakt haben, so Stich-Kreitner im Gespräch mit SWR2-Moderator Christian Rönspies.