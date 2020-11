Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech hat den Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes geschafft. Die Substanz soll 90-prozentigen Schutz bieten, an Covid-19 zu erkranken. BioNTech will mit seinem Partner Pfizer in der kommenden Woche eine Zulassung beantragen.

Imago imago images / onemorepicture