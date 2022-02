Corona-Impfstoff: Grünen-Politikerin will Afrika nicht als "Müllkippe Europas" sehen

Der Kreis Ahrweiler bekommt am Freitag eine neue Landrätin. Cornelia Weigand wird im Rahmen einer öffentlichen Kreistagssitzung in der Rheinhalle Remagen vereidigt. Sie hatte die Landratswahl im Januar gewonnen. Mit Weigand wird erstmals eine Frau die Kreisverwaltung in Ahrweiler leiten. Die bisherige Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr machte in den vergangenen Monaten immer wieder auf die dramatische Situation im Ahrtal aufmerksam. Sie kritisierte bereits kurz nach der Flutkatastrophe das Krisenmanagement ihres Vorgängers Jürgen Pföhler. Dieser wurde im Oktober in den Ruhestand versetzt. Cornelia Weigand will sich in ihrer achtjährigen Amtszeit unter anderem um den nachhaltigen Aufbau des Ahrtals, den Hochwasserschutz, die Digitalisierung und die Stärkung des Tourismus kümmern. Ihre heutige Amtseinführung überträgt der Kreis Ahrweiler per Livestream im Internet. Auch das SWR-Studio Koblenz zeigt den Livestream auf seiner Homepage. mehr...