In den USA könnte bald ein Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer auch für Kinder unter 12 Jahren zugelassen werden. Ein Beratergremium der Arzneimittelbehörde FDA hat sich jetzt dafür ausgesprochen. Diese Empfehlung ist nicht bindend - eine endgültige Entscheidung soll noch in dieser Woche kommen. Im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Florian Rudolph erklärt Wissenschaftsredakteur David Beck, was beim Impfen von Kindern anders ist als bei Erwachsenen.