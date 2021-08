Die Zahl der Corona-Fälle in Deutschland steigt wieder deutlich an. Geimpfte haben ein deutlich geringeres Risiko für eine Ansteckung und einen schweren Krankheitsverlauf – ausgeschlossen ist beides allerdings nicht. Auch Geimpfte können mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus landen. Diese Fälle seien allerdings sehr selten, darauf weist der Intensiv-Mediziner Christian Karagiannidis von der DIVI (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin) im SWR hin. "Es sind Patienten, die eine Dämpfung des Immunsystems haben, zum Beispiel durch Medikamente bei Rheuma-Erkrankungen und bei denen das Immunsystem nicht so gut angesprochen hat. Das sind im Moment die einzigen Fälle, die wir sehen", so der Intensiv-Mediziner. Grundsätzlich nehme der Impfschutz bei ganz Alten schneller ab. Für welche Menschen er jetzt eine dritte, sogenannte "Booster-Impfung" für sinnvoll hält, erklärt Karagiannidis im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Katja Burck.