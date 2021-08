per Mail teilen

Google und Facebook waren mit der Impfpflicht für ihre Büro-Angestellten in den USA vorgeprescht, jetzt zieht der Fahrdienstleister Uber nach. Damit fordert ein weiteres Digital-Unternehmen aus dem Bundesstaat Kalifornien, dass sich seine Mitarbeiter gegen das Coronavirus impfen lassen.

Eine solche Verpflichtung ist nach der aktuell geltenden Rechtsprechung in Deutschland nicht möglich, sagt Peter Schüren, Professor für Arbeitsrecht an der Universität Münster im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. "Wir haben in Deutschland keine Impfpflicht." Das sei Teil der Privatsphäre. Ob Beschäftigte sich gegen das Coronavirus impfen lassen würden oder nicht, betreffe das Arbeitsverhältnis nur sehr begrenzt.

"Die Amerikaner haben eine andere Rechtskultur."

"Der Arbeitgeber kann zwar verlangen, dass die Beschäftigten ihre Arbeit tun, aber er kann nicht verlangen, was für eine Gesundheitsvorsorge sie außerhalb ihres Arbeitsverhältnisses betreiben", ergänzt der Rechtswissenschaftler. Uber, Google und Facebook könnten deshalb von ihren Angestellten in Deutschland eine Corona-Schutzimpfung im Moment nicht einfordern, um ihre Tätigkeit auszuüben. "Wenn wir eine Impfpflicht hätten, sähe das ganz anders aus."

Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen möglich

Eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wäre dagegen wahrscheinlich leichter machbar, fügt Peter Schüren hinzu. Der Staat müsse aber nachweisen, dass nur durch eine Corona-Impfung das Infektionsrisiko deutlich begrenzt werden könne. "Das wäre eine Entscheidung des Gesetzgebers. Dann kann der Arbeitgeber das in diesen Berufen auch durchsetzen."

Kein Kantinen-Besuch für Nicht-Geimpfte?

Die Handlungsmöglichkeit von Unternehmen sind also begrenzt, um das Risiko von Corona-Infektionen einzuschränken. Ein Arbeitgeber könne versuchen, Nicht-Geimpfte und Angestellte, die sich nicht testen lassen wollten, vom Essen in der Kantine auszuschließen. "Solche Regelungen sind möglich. Sie müssen aber im Einzelfall vernünftig begründet werden." In der aktuellen Lage hat der Rechtswissenschaftler seine Zweifel, ob eine solche Auflage einer möglichen Klage durch die Instanzen auch Stand halten würde.

Allerdings sei Firmen unter bestimmten Bedingungen die Nachfrage gestattet, ob ein Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft ist. "Wenn es für die konkrete Arbeitssituation von Bedeutung ist, also ob die Beschäftigten immer wieder getestet werden müssen oder nicht, dann denke ich, dass ein Vorgesetzter danach fragen darf", so die Einschätzung des Professors für Arbeitsrecht.