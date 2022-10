Corona-Immunität: Darum helfen auch viele Antikörper im Blut nicht

Das Infektionsgeschehen rund um das Corona-Virus bleibt hoch in Deutschland. Regional gibt es große Unterschiede. Besonders betroffen ist heute eine Region in Rheinland-Pfalz. Der Landkreis Südwestpfalz weist fast 1750 nachgewiesene Infektionen auf 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen auf. Auch bundesweit ist die Landkarte des Robert-Koch-Instituts seit Monaten tiefrot, violett und lila eingefärbt. Vor diesem Hintergrund zeigte sich die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Christine Falk, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem auch nicht überrascht davon, dass nach einer aktuellen Studie 19 von 20 Menschen in Deutschland über Corona-Virus-Antikörper verfügen. Dies belege einen intensiven Kontakt mit dem Virus durch Impfungen und Ansteckungen. Dass laut Studie 95 Prozent der Bevölkerung Antikörper in ihrem Blut haben, schütze aber nicht von Infektionen. Die Studie habe, wie üblich, die Antikörper im Blut gemessen und nicht dort, wo sie vor Ansteckung schützten, nämlich im Raum von Mund, Nase und Rachen. Impfungen, die Antikörper dauerhaft dorthin bringen könnten, seien noch im Entwicklungsstadium.