Warum ist Deutschland in die vierte Corona-Welle gerauscht? Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Helge Braun von der CDU sieht die zu niedrige Impfquote als großes Problem. 15 Millionen ungeimpfte Erwachsene seien einfach zu viele, so Braun im SWR Interview der Woche.

Geschäftsführende Regierung in der Pandemie "echtes Problem"

Doch auch die Politik hat zuletzt kein glückliches Bild abgegeben. Braun gibt zu: Die Phase der geschäftsführenden Regierung in der Pandemie ist ein echtes Problem. Man habe schon im Sommer gewusst, dass der Winter schwierig werden würde. Doch als die Politik hätte handeln müssen, sei es schwierig geworden: Die kommende Ampel-Koalition habe gesagt, man hole die Pandemiebekämpfung ins Parlament, brauche weniger Maßnahmen. Das habe die Arbeit erschwert, aber auch die Symbolik: In der Pandemie funktioniere es nur, wenn die Leute mitmachten.

Braun: 27 Millionen Booster-Impfungen nötig

Schon Anfang September habe man entschieden, mit Booster-Impfungen für Über-60-Jährige und in Alten- und Pflegeeinrichtungen zu beginnen. Das hat nach Angaben von Braun zu vier Millionen Auffrischungsimpfungen geführt, das sei aber viel zu wenig. Bis Ende des Jahres müsse man zu 27 Millionen weiteren Booster-Impfungen kommen, dazu gebe es keine Alternative.

Einen Großteil der Impfkampagne sollen weiterhin auch die Hausärztinnen und Hausärzte in Deutschland abdecken. Ihr Verband hatte die geplante Wiederöffnung der Impfzentren Anfang November noch als überflüssig kritisiert. Dass manche Ärzte nun wiederum über einen zu großen Zulauf und zu viel Bürokratie klagen, ausgelöst durch Ankündigungen der Politik, dafür zeigt Helge Braun im SWR-Interview kein Verständnis: Man muss damit aufhören, dass sich jeder über einen anderen beschwere. "Erst haben die Hausärzte gesagt, nicht die Impfzentren sondern wir wollen es machen, dann sagen sie, jetzt ist es aber auch zu viel. So können wir nicht zusammenarbeiten."

Jim-Bob Nickschas, SWR-Korrespondent und Helge Braun, Kanzleramtsminister SWR

Kandidatur zum CDU-Vorsitz: Braun fordert Neuanfang

Im Rennen um die Nachfolge von CDU-Chef Armin Laschet fordert der Kandidat Helge Braun einen Neuanfang für seine Partei: In 16 Jahren Regierung, zwölf davon mit der SPD, habe man viele Kompromisse gemacht. Das sei gut fürs Land gewesen, habe aber nicht klar gemacht, wofür die CDU eigentlich stehe, so Braun. Diese Situation habe man jetzt nicht mehr. Dadurch allein werde Opposition aber nicht zu etwas Schönem – man müsse gleichzeitig die Positionen der CDU klarer machen und fragen, wohin man Wähler verloren habe.

Braun über Merz: "Polarisierung führt nicht unbedingt zum Erfolg"

Helge Braun ist überzeugt, dass die CDU nun keinen Vorsitzenden braucht, der polarisiert, so wie Friedrich Merz. Der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz habe sich schließlich im Wahlkampf in die Kontinuität von Angela Merkel gestellt und gewonnen. Polarisierung führe also nicht unbedingt zum Erfolg. Braun will in Kürze zudem sein mögliches Team vorstellen, mit dem er die Rolle der CDU neu definieren will. Angesprochen auf den rein männlichen Dreikampf um die Parteispitze sagt Braun: In der CDU gebe es sehr, sehr starke Frauen, das müsse man auch deutlich machen.

Braun: CDU spricht beim Klimaschutz noch nicht mit einer Stimme

Braun will die CDU thematisch zudem wieder stärker in die Mitte der Gesellschaft rücken. Die Menschen hätten Fragen: "Wie hoch sind eigentlich in den nächsten Jahren meine Energiekosten, meine Mietnebenkosten, wie sicher ist mein Arbeitsplatz, gerade wenn ich in der Automobilindustrie arbeite?" Das habe auch mit dem Klimaschutz zu tun, so Braun. Auch da habe die CDU tolle Konzepte, die allerdings noch nicht von allen in der Partei mitgetragen würden. Manche zweifelten am Klimawandel, andere sagten, ihnen sei das alles noch zu wenig. Er wolle die verschiedenen Strömungen in der CDU harmonisch zusammenfügen. Wer mit einer Stimme spreche, überzeuge dann auch bei diesen Themen.

Abschied von Angela Merkel – ist sie wehmütig?

Helge Braun hat viele Jahre als Kanzleramtsminister für Angela Merkel gearbeitet, gilt als einer ihrer engsten Vertrauten. Ob der Kanzlerin der nahende Abschied wohl schwerfällt? Er habe noch keine großen Momente von Wehmut bei ihr wahrgenommen, antwortet Braun. Sie habe aber zuletzt auch sehr viele Termine im In- und Ausland wahrgenommen. Die letzten Tage und Wochen seien zudem wieder von Anspannung und Krise geprägt gewesen – da spüre man noch gar nicht, dass das Ganze in etwas über zwei Wochen dann auch schon ende.