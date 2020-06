Deutschland beendet die Kontrollen an den Grenzen zu Frankreich und der Schweiz offiziell am Montagabend um Mitternacht. Die Kontrollen zwischen der Schweiz und Frankreich enden schon am Montagmorgen um null Uhr. CDU-Fraktionsvize Andreas Jung sagt, Deutschland und seine Nachbarn müssten aus den Fehlern lernen.

Dauer 5:00 min Unionsfraktionsvize Jung: Holpriges Ende der Kontrollen ist bedauerlich Frankreich und die Schweiz beenden ihre Grenzkontrollen am Montag um Null Uhr, Deutschland offiziell erst fast einen Tag später. Das findet Andreas Jung bedauerlich. Der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete ist Co-Vorsitzender der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Warum er trotz der verbesserungswürdigen Koordination die deutsch-französische Freundschaft gestärkt sieht, erklärt Jung im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Alina Braun. Jung ist Co-Vorsitzender der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. In SWR Aktuell sagte er, gerade die Innenministerien beider Länder hätten eigentlich das Signal geben wollen, "nachdem man unkoordiniert in diese Kontrollen rein ist, möchte man gemeinsam rauskommen." "Es ist immerhin ein Tag, aber nicht der gleiche Zeitpunkt." Andreas Jung, CDU-Abgeordneter aus Konstanz Das zeige, wie schwer den Ministerien beider Länder die Koordination falle. Nun müsse daraus gelernt werde, so Jung. Statt Sperren und Kontrollen müsse es bei künftigen Krisen gemeinsame Maßnahmen auf beiden Seiten der Grenze geben. "Die Lehre heißt: Wir müssen für den Fall des Falles gleich vorbereitet sein und gemeinsam handeln." Andreas Jung, CDU-Abgeordneter aus Konstanz Von einem Versagen des Bundesinnenministeriums wollte Jung nicht sprechen, meinte aber: "Ich finde es bedauerlich, dass die Chance vertan wurde, jetzt gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt zu öffnen." Die Voraussetzungen dafür seien schon länger erfüllt. Inoffizielles Ende der Kontrollen früher möglich Jung rechnet damit, dass schon im Laufe des Montags die Kontrollen inoffiziell eingestellt werde könnten – und dass dann der Grenzübertritt nach und aus Frankreich und der Schweiz möglich sei. Die deutsch-französische Freundschaft hat nach Ansicht des Unions-Fraktionsvizes während der Coronakrise nicht gelitten. "Es ist uns gelungen, gerade auf dem Hintergrund dieser Erfahrungen auch ein Stück weit enger zusammenzukommen." Andreas Jung, CDU-Abgeordneter aus Konstanz Das zeige sich bei der Zusammenarbeit deutscher und französischer Parlamentarier, aber auch bei den Begegnungen der Menschen aus beiden Ländern.