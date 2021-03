per Mail teilen

Die Bund-Länder-Beratungen über die weitere Corona-Strategie sind erst mit zweistündiger Verspätung gestartet. Offenbar gab es wegen zahlreicher strittiger Punkte vorab noch viel Klärungsbedarf. Das Kanzleramt hatte sich angesichts steigender Corona-Infektionszahlen dafür ausgesprochen, die Beschränkungen bis 18. April zu verlängern.

Nach den jüngsten Skandalen rund um das Kommando Spezialkräfte (KSK) hat Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den Standort in Calw besucht. Dabei ging es um Waffendiebstähle und Rechtsextremismus in den Reihen der Eliteeinheit. Morgen will Karrenbauer im Verteidigungsausschuss einen zweiten Zwischenbericht über den Reformprozess der Eliteeinheit vorlegen.