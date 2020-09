per Mail teilen

Weil viele Bahnreisende ohne Mund-Nasen-Schutz im Zug unterwegs sind, fordert die Bahngewerkschaft GDL von der Konzernleitung mehr Unterstützung für die Mitarbeiter. Es müsse möglich werden, Maskenverweigerer aus dem Zug zu weisen, sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky im SWR. Ein Weg dazu sei das Hausrecht der Bahn.

Der Gewerkschafter verlangt vom Management, "klare Regeln zu erstellen und über das Hausrecht und das Infektionsschutzgesetz klar eine Beförderung zu verbinden mit dem Tragen der Masken". Der überwiegende Teil der Reisenden sei vernünftig, so Weselsky, und halte sich an die Regeln. "Wie überall gibt es Ausnahmen und renitente Reisende, die versuchen, sich darum zu drücken. Das macht das Leben schwer für meine Kolleginnen und Kollegen draußen in den Zügen, das durchzusetzen."

"Zugbegleiter sind keine Vollzugsbeamten" Claus Weselsky, GDL-Vorsitzender

Der GDL-Chef wies darauf hin, dass es nicht an jedem Bahnhof Bundespolizisten gebe, die Maskenverweigerer aus dem Zug holen könnten. "Unsere Zugbegleiter sind keine Vollzugsbeamten, sondern Menschen, die draußen in den Zügen Kunden betreuen - und vor allen Dingen Menschen, die für einen sicheren Transport sorgen. Das heißt: Sie müssen auch über das Hausrecht die Möglichkeit haben, die Leute rauszusetzen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten."

Vorwurf: Management lädt Probleme auf Mitarbeitern ab

Auf die Frage, warum das Bahn-Management seiner Ansicht nach zögert, eine klare Anweisung zum Hausrecht herauszugeben, sagte Weselsky im SWR: "Weil die generell nach dem Motto leben: Den Kleinsten beißen die Hunde, also laden wir das ab auf denen, die draußen vor Ort sind."

Kennt das Management die Lage vor Ort nicht?

Das Topmanagement befinde sich teilweise im Homeoffice, während "unsere Leute draußen - diejenigen, die dann solche Dinge durchsetzen sollen - sich gegen Reisende, die wenig Verständnis zeigen, durchsetzen müssen. Das halte ich für unanständig." Weselsky findet, die Konzernleitung dürfe keine Angst haben, einige Maskenverweigerer als Kunden zu verlieren.