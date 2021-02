Es ist Frühling – zwar weder nach dem Kalender, noch nach dem Plan der Meteorologen, aber Wetter und Natur haben entschieden: Es geht los! So sehnlich wie jetzt haben wir diese Jahreszeit wohl noch in kaum einem anderen Jahr erwartet. Nichts durchbricht die Lockdown-Lethargie so nachhaltig wie ein Ausflug im Frühling, aber da beginnt auch schon das Problem. Es wird sehr schnell sehr voll an den beliebten Zielen. Wie es am Bodensee, im Schwarzwald und in der Pfalz aussieht, hat Sebastian Felser herausgefunden und eine Medizinerin gefragt, was es an der frischen Luft für Corona-Regeln zu beachten gibt.