Corona-Experte Zeeb: Omikron-Quarantäne-Zeit wird wohl verkürzt

Die Zahl der Corona-Infektionen steigen weiter: Das Robert Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für Montag mit 232,4 an - nach 222,7 am Sonntag. Der Anstieg dürfte auch an der Omikron-Variante liegen. In einigen Regionen Deutschlands hat sie schon die Oberhand gewonnen. Daten aus Südafrika, den USA, Großbritannien und Dänemark zeigen aber: Omikron ist zwar sehr ansteckend, die Krankheitsverläufe scheinen im Durchschnitt aber milder zu sein. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern geht der Corona-Experte Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen deshalb davon aus, dass die Omikron-Quarantänezeit bald verkürzt wird.