Fast überall auf der Welt steigen die Zahlen der nachgewiesenen Covid-19-Infektionen. Die Philippinen sind der Corona-Hotspot in Südostasien, ein Land am Abgrund. Indien verzeichnet derzeit rund 60.000 Neuinfektionen täglich. In Genua, in Italien, das besonders hart von der Pandemie betroffen war, gibt es jetzt ein Covid-Rehabilitationszentrum.