Die Zahl bestätigter Corona-Infektionsfälle ist weltweit auf mehr als 28 Millionen gestiegen. Allerdings ist die Dunkelziffer nach Einschätzung von Experten erheblich. Israel steht vor einem erneuten Lockdown, in Peru fehlt es an Sauerstoff für die an Covid-19 Erkrankten und in Argentinien verpassen viele Schülerinnen und Schüler den Lernstoff. Unsere Korrespondenten berichten.