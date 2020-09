Die polnische Gewerkschaft Solidarnosc war die erste offiziell anerkannte Oppositionsbewegung im früheren Ostblock. Ihre Gründung am 31. August1980 gilt als Meilenstein in der Überwindung des kommunistischen Systems in Mittel- und Osteuropa. Der Gründer und Vorsitzende der Gewerkschaft, Lech Walesa, wurde nach dem Zerfall des Ostblocks zum ersten gewählten Präsidenten in Polen. Früher hatte Solidarnosc zehn Millionen Mitglieder, heute sind es noch 700 000. Um das Erbe der früheren Massenbewegung ist ein politischer Streit entbrannt, den Warschau-Korrespondent Jan Pallokat für SWR Aktuell Kontext analysiert. mehr...