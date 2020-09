Frankreich um 1766: Die junge Jeanne Baret begibt sich an Bord des Marineschiffs „La Boudeuse“ und wird Teil der berühmten Expedition des französischen Seefahrers und Forschers Louis-Antoine de Bougainville. Das Problem: Frauen sind damals an Bord von königlichen Schiffen nicht erlaubt. Also nennt sich Jeanne Baret „Jean“ und verkleidet sich als Mann. So soll sie zur ersten Frau geworden sein, die die Welt umsegelt hat. Und dabei auch die farbenprächtige Bougainvillea entdeckt haben. Um ihr Leben ranken sich viele Legenden, vieles liegt im Dunkeln. mehr...