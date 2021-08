Der Landesvorsitzende der SPD in Baden-Württemberg, Andreas Stoch, kritisiert den Informationsfluss der grün-schwarzen Landesregierung in Richtung Opposition im Landtag. "Die Landesregierung agiert vor sich hin", sagte Stoch im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler. "Wir hatten im vergangenen Jahr gefordert, dass das Parlament besser beteiligt wird. Die Regierung hat uns daraufhin manchmal über das informiert, was bei den Bund-Länder-Beratungen besprochen werden soll. Ministerpräsident Kretschmann hat über die letzten 15 Monate vielleicht drei oder viermal bei mir angerufen und mir persönlich davon berichtet." Inzwischen herrsche seit Monaten wieder Funkstille. "Wir erfahren es aus der Zeitung", so der SPD-Fraktionschef.

"Ich finde, der Umgang mit der Pandemie hat keine parteipolitische Dimension. Er sollte eine Dimension haben, die zwischen richtig und falsch unterscheidet. Eine gute Regierung hört sich auch die guten Vorschläge der Opposition an. Darauf verzichten Herr Kretschmann und seine Regierung, leider - und das bedauere ich sehr."

"Ich halte sehr viel von 'aufsuchender Sozialarbeit' - von Impfarbeit."

Von der Videoschalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet sich Stoch Maßnahmen, um die Impf-Kampagne weiter anzukurbeln. Es müssten die noch nicht geimpften 35 bis 40 Prozent überzeugt werden. Es gebe Menschen, die keine Nachrichten schauten und bisher nicht "erreichbar seien". "Ich halte sehr viel von aufsuchender Sozialarbeit - von Impfarbeit, indem wir in die Quartiere gehen und zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund sprachlich erreichen können", so Stoch.

Zudem brauche es ein sehr niederschwelliges Angebot an Schulen und Berufsschulen, falls eine Impfempfehlung von der Ständigen Impfkommission ausgesprochen werde.