Corona-Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen: Welche Rechte gelten auf dem Schiff?

Quarantäne statt Entspannung - zum Jahreswechsel gab es gleich auf mehreren Kreuzfahrtschiffen Corona-Ausbrüche: Am Wochenende musste die "Aida Nova" ihre Reise in Lissabon frühzeitig beenden. TUI Cruises hat ebenfalls eine Kreuzfahrtreise in Dubai wegen einzelner Corona-Infektionen abgebrochen. Über die aktuellen Probleme bei Kreuzfahrten spricht SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Jennifer Vanessa Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Sie verrät im Interview, welche Rechte Passagiere auf Kreuzfahrten haben.