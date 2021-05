Erst war es nicht mehr als ein Gemunkel unter Chefärzten - dann ist die Erkenntnis plötzlich in allen Zeitungen explodiert: Corona trifft vor allem Ärmere und Migranten - das zeigen unter anderem die Zustände auf den Intensivstationen. Warum wurde das so spät erkannt? Und was hat womöglich die oft zitierte "Cancel-Culture" damit zu tun - also die Dynamik, über manche Dinge lieber nicht zu sprechen, aus Angst Ressentiments zu schüren?