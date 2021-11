Corona-Alarmstufe – Restaurants und Hotels fürchten Umsatz-Einbruch

per Mail teilen

Ab Mittwoch gilt die Corona-Alarmstufe in Baden-Württemberg. Das hat Ministerpräsident Kretschmann bestätigt. Bei öffentlichen Veranstaltungen, in Restaurants, Cafés, Kinos und Museen gilt dann die 2G-Regel. Es dürfen also nur noch geimpfte und genesene Menschen rein beziehungsweise teilnehmen. Wie schwierig das für das Gastrogewerbe wird, hat SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem den Vorsitzenden des baden-württembergischen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Fritz Engelhardt, gefragt. Engelhardt rechnet mit bis zu einem Drittel weniger Gäste – allerdings sei sich das Gastgewerbe seiner Verantwortung bewusst.