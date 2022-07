Connemann (CDU): "Konzertierte Aktion" ist vertane Chance!

Gitta Connemann, die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, hat die sogenannte "Konzertierte Aktion gegen Inflation" kritisiert. Die CDU-Bundestagsabgeordnete sagte in SWR Aktuell, in der Krise müssten alle an einem Strang ziehen. Dafür gehörten ALLE an einen Tisch. Dabei habe Bundeskanzler Scholz aber einige Akteure vergessen: "Unter anderem die Opposition, die Länder, die Kommunen – und damit leider auch eine Chance vergeben."

So sehe es aus "wie eine verkappte Tarifverhandlung" – das sei aber nicht Aufgabe des Bundeskanzlers, betonte Gitta Connemann im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.