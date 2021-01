per Mail teilen

Das Kreditinstitut will jeden dritten Job in Deutschland streichen und jede zweite Filiale schließen ++ Fass ohne Boden? Galeria Karstadt Kaufhof braucht erneut Staatshilfe - Interview mit Prof. Werner Reinartz, IFH Köln ++ Beschränkungen des Flugverkehrs sind reiner Aktionismus ++ Bauwirtschaft in BW klagt über nicht arbeitsfähige Verwaltung ++ Dax büßt Jahresgewinn fast vollständig ein.