Seit einigen Tagen ist die Audio-App Clubhouse an der Spitze der Download-Bestenliste. Das Neue an der Plattform: Sie funktioniert mit Einladung und gilt somit als exklusives Medium. Ein "Must-Have" im Social-Media- Bereich sozusagen. Was ist Clubhouse, wie funktioniert es und wie steht es um den Datenschutz?

Darum geht es in den nächsten 10 Minuten hier in SWR Aktuell mit Stefan Eich