Die Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth (B‘90/Grüne) hat mit Bestürzung auf den Tod ihres Amtskollegen Thomas Oppermann (SPD) reagiert. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern sagt sie: "Es überkommt einen fassungslose Trauer." Der Satz: 'Es wird jemand aus dem Leben gerissen, stimme plötzlich so. Man frage sich, was wirklich wichtig sei im Leben und wie man sich "in diesem Hamsterrad" abhetze. Roth habe Oppermann im Präsidium des Deutschen Bundestages als „Parlamentarier mit Herz“ erlebt, der für den Rechtsstaat brenne. Gegen Rechtsextremismus und Rassismus habe Oppermann eine "laute Stimme" erhoben.