Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) sieht eine Schuld der Europäer an den Geschehnissen in Moria. Morddrohungen gehören für sie zum traurigen Alltag, aber Angst will sie Rechten niemals schenken. Roth fordert ein Existenzgeld für Künstler. Und sie bekräftigt, dass die Grünen um die Spitze im Land kämpfen.