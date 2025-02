China-KI Deep Seek – Besser als ChatGPT?

per Mail teilen

Die chinesische KI-Konkurrenz hat in dieser Woche Silicon Valley das Fürchten gelehrt. Die Kurse der US-Tech-Giganten sackten ab. Im Nu hat Deep Seek die weltweit führende Anwendung Chat-GPT im Apple Download-Store überholt. Die von einem Unternehmen aus Hangzhou entwickelte App soll in ihrer Leistungsfähigkeit mit den US-Anwendungen auf gleicher Höhe sein. Steffen Reithermann, Informatiker und KI-Experte von der RPTU Kaiserslautern-Landau sowie Koordinator der KI-Allianz Rheinland-Pfalz, ist noch zurückhaltend, weil es bislang wenige Tests gebe. Er sagt in SWR Aktuell: "Deep Seek ist ähnlich gut wie ChatGPT und dabei deutlich günstiger, offener und energieeffizienter." Das sei bedeutsam, weil die Entwicklung von KI ein Wettlauf zwischen den USA und China sei. Haben die Chinesen bei der KI-Entwicklung die US-Software einfach kopiert? "Aller Wahrscheinlichkeit nach nicht", sagt KI-Experte Reithermann und begründet seine Meinung im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Dabei besprechen sie auch, ob die chinesische KI einer staatlichen Zensur durch China unterliegt.