Auch wenn viele Blockbuster aus Hollywood kommen - Nicht mehr die USA sind der größte Markt für Kino – sondern China. Das liegt an der Corona-Krise. In den USA waren die Kinos länger geschlossen, während in China Kinos seit dem Sommer wieder offen sind. Die Entwicklung hat sich aber schon seit Jahren abgezeichnet, dass China immer wichtiger wurde.