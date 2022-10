Chemikalien-Mangel in Kläranlagen: Droht nun auch eine Abwasser-Krise?

Rund 130 Liter Wasser braucht jeder Mensch in Deutschland am Tag – natürlich nicht, um sie zu trinken. Der absolut größte Teil davon wird Abwasser - per Toilette, Spül- oder Waschmaschine, um nur drei Beispiele zu nennen. Das Abwasser landet irgendwann in den Kläranlagen. Doch die haben schon seit einiger Zeit ein Problem. Um das Wasser wieder aufbereiten zu können, benötigen sie Chemikalien - so genannte Fällmittel. Die sind aber gerade ziemlich knapp. Deswegen können einige Klärlagen vielleicht bald nicht mehr arbeiten. Unsere Gewässer drohen, zu sehr belastet werden. Wie groß das Problem ist und welche Lösungsmöglichkeiten es geben könnte, erklärt der Stabstellenleiter Politik bei der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, Christoph Leptien, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.