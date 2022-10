Chemie-Verbände RP: Wir können Krise, aber wir müssen jetzt schnell herauskommen

per Mail teilen

Der Hauptgeschäftsführer der Chemie-Verbände Rheinland-Pfalz, Bernd Vogler, fordert die Politik zu schneller Hilfe in der Energiekrise auf: Die Maßnahmen bei Gas- und Strompreis sowie der sogenannte Doppel-Wumms müssten nun schnell umgesetzt werden. "Die Unternehmen kämpfen mit den gestiegenen Gas-, Strom- und Rohstoffkosten. Wenn da nicht absehbar ist, dass sich etwas ändert, wird es zu weiteren Produktionsdrosselungen kommen", warnte Vogler in SWR Aktuell. Es werde schon seit Jahrzehnten gespart, wo es gehe: Für energie-intensiv produzierenden Unternehmen in Rheinland-Pfalz seien Energiekosten schon immer "ein riesiger Hebel", sagte Bernd Vogler im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. "Wir können Krise. Unsere Produktionsprozesse sind extremst auf Effizienz getrimmt." Natürlich lasse sich immer noch etwas drehen - dies helfe aber nicht viel, um die steigenden Energiekosten aufzufangen. Nach einer Analyse der Rating-Agentur Scope gilt Rheinland-Pfalz wegen seiner energieintensiven Industrie als eines der stark von der Energiekrise betroffenen Bundesländer.