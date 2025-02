Chaotisches Ende in Afghanistan: Die Lehren aus dem Bundeswehr-Abzug

Es war schockierend, aufsehenerregend und die Menschen in Afghanistan leiden bis heute darunter: Im Sommer 2021 sind in einer Hauruck-Aktion alle ausländischen Militärs aus Afghanistan abgezogen worden. Es war der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Er endete in einem Chaos. Binnen weniger Tage war das Taliban-Regime zurück an der Macht.

Heute übergibt der Afghanistan-Untersuchungsausschuss seinen Abschlussbericht an das Bundestagspräsidium. Ralf Stegner (SPD) ist Vorsitzender des Untersuchungsausschusses, er resümiert: "Es fehlte die ganze Zeit an einer vernünftigen Koordinierung". Das sei eine der Lehren, die man aus dem Afghanistan-Einsatz gezogen habe. Es brauche in Zukunft eine strukturierte Herangehensweise und man müsse sich über sein Ziel klar sein, so Stegner.

Es ist in der Demokratie eine ehrenvolle Aufgabe, dass die Regierung kontrolliert und aus Fehlern gelernt wird. So soll das sein in einer Demokratie. Und das unterscheidet uns von anderen Ländern.

Der SPD-Politiker betont außerdem, dass man Ortskräfte, die für die Bundeswehr gearbeitet hätten, nicht einfach so im Stich lassen dürfe. "Wir haben die Verpflichtung, uns um die zu kümmern, die uns unterstützt haben." Warum dies wenig erfolgreich ist und welche Rolle die deutsche Innenpolitik dabei spielt, erklärt der Vorsitzende des Afghanistan-Untersuchungsausschusses im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.