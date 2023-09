Chaos vor der Ausländerbehörde in Stuttgart: Menschen warten nachts - nur, um einen Termin zu bekommen. In vielen Regionen Deutschlands sind die Zustände ähnlich. Andererseits sind Fachkräfte dringend gesucht. "Die überlasteten Ausländerbehörden tragen wesentlich zum Fachkräftemangel bei", sagt Dirk Werner, Experte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, in SWR Aktuell. "Wir haben derzeit eine Lücke von bundesweit 560.000 Fachkräften. Da sind Menschen, die arbeitswillig sind - und es gibt Unternehmen, die einstellen und weiterbeschäftigen wollen. Wenn es dann daran hapert, dass Aufenthaltsgenehmigungen nicht ausgestellt werden, tut das natürlich doppelt weh", so der Experte für berufliche Qualifizierung und Fachkräfte. Was Deutschland von anderen Ländern lernen kann, sagt Dirk Werner im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.