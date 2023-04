Chaos beim Flug in die Osterferien? Diese Rechte haben Sie

In Rheinland-Pfalz sind schon Osterferien, in Baden-Württemberg beginnen sie mit dem Karfreitag und selbst, wer auf Schulferien nicht angewiesen ist: Viele nutzen das lange Wochenende auch einfach so für einen Kurzurlaub. Für die Reisebranche ist Ostern die erste große Bewährungsprobe in diesem Jahr, denn es wird voll werden auf den Autobahnen, an den Flughäfen und in den Zügen. Julia Gerhards ist Referentin für Verbraucherrecht und Datenschutz bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler, welche Rechte Flugreisende haben, wenn sie an Ostern nicht so einfach ans Ziel kommen.