Chance oder Gefahr: Was bedeutet der Chat-Bot "ChatGPT" für den Schulbetrieb?

Der Chat-Bot "ChatGPT" ist seit gut zwei Monaten auf dem Markt und könnte das Schreiben revolutionieren. Die Künstliche Intelligenz (KI) ist in der Lage, ziemlich gute Aufsätze zu schreiben und einige Prüfungen zu bestehen. Hans-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, bleibt dennoch gelassen. "Es hat für Schülerinnen und Schüler schon immer die Möglichkeit gegeben, fremde Hilfe in Anspruch zu nehmen." Er verweist dabei auf Online-Angebote, wie die Hausaufgaben- und Referatsbörsen im Internet. Neu an "ChatGPT" sei allerdings, dass die KI sehr konkrete und differenzierte Fragestellungen in geschlossenen Texten abarbeiten könne. Die Schulen müssten sich darauf einstellen. "Das wird sicherlich eine Herausforderung sein."

In welchen Bereichen sich der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes den Einsatz von Chat-Bots im Unterricht vorstellen kann, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.