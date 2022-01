CES-Start in Las Vegas: Tech-Expertin sagt Trends voraus

Die neuesten Computer, die neuesten Handys, der neueste Schrei bei Fernsehgeräten oder rund ums Smart Home: Am Dienstag startet die High-Tech-Messe CES mit einem Pressetag in Las Vegas. Was 2022 auf der Messe noch geboten wird - nachdem viele Hersteller pandemiebedingt abgesagt hatten - weiß die Digital-Expertin Annika Geiger. Die Meersburgerin setzt sich unter anderem für Frauen in der Tech-Branche ein. Geiger sieht in diesem Jahr vor allem Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge - also die Verknüpfung von Geräten über das Internet - im Kommen. Welche Smartphone-Entwicklungen sie außerdem auf der CES erwartet, hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.