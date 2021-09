CDU-Vorwürfe nach der Flut: "Im Prinzip hat sich Herr Lewentz vom Acker gemacht"

Die CDU im Landtag von Rheinland-Pfalz will am Mittwoch einen Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe vom Juli einsetzen. Die Opposition wolle damit zusätzlich zur bereits beschlossenen Enquete-Kommission die politische Aufarbeitung vorantreiben, hat Christian Baldauf, der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, in SWR Aktuell betont: "Es darf niemals mehr passieren, dass Menschen im Schlaf ertrinken, nur weil Warnketten und Meldungen nicht richtig funktionieren. Deshalb muss genau aufgearbeitet werden: Was war im Vorfeld bekannt? Wer hat was nicht gemeldet und wieso kam es dazu, dass Menschen nicht gewarnt wurden? Das sind wir den Betroffenen vor Ort, den Angehörigen, schuldig." Ob die CDU auch bereit ist, auf mögliche Verfehlungen in der eigenen Partei - etwa die Ermittlungen gegen den Landrat in der Katastrophenregion, Jürgen Pföhler (CDU) - zu blicken, fragt SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch im Gespräch mit dem CDU-Landtagsfraktionsvorsitzenden Christian Baldauf.