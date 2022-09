CDU-Vize Linnemann: Staat muss helfen, Liquidität der Unternehmen zu erhalten

Nicht nur Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Unternehmen leiden unter den hohen Preisen für Gas, Strom und andere Energieformen. In dieser Krise muss der Staat nach Ansicht der CDU insbeondere den Unternehmen mehr Hilfe leisten. Der stellvertretende Parteivorsitzende Carsten Linnemann wirft der Bundesregierung zu zögerliches Handeln vor. Im Gespräch mit SWR2-Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn erklärt er, wie er sich die Hilfe konkret vorstellt.

SWR: Sie sorgen sich, dass viele noch gar nicht begriffen haben, was da auf uns zukommt. Herr Linnemann, ist das Herbstgutachten jetzt drastisch genug?

Carsten Linnemann: Ja, das ist es. Da war ja noch lange die Rede von einer technischen Rezession, die man so zwei Monate hat, aufgrund von bestimmten mathematischen Effekten. Das ist nicht so. Wir steuern jetzt, das muss ich leider so sagen, in die längste und härteste Rezession, die wir in der Nachkriegsgeschichte erlebt haben, weil das jetzt eine andere ist im Vergleich zu Corona oder im Vergleich zur Finanzkrise.

Energiekrise, Inflation und Rezession. Trotzdem gehen die Experten von einer stabilen Lage auf dem Arbeitsmarkt aus. Das ist ja dann doch ein großer Unterschied zu früheren Krisen…

Das stimmt, weil wir einen riesigen Fachkräftemangel haben. 1,9 Millionen offene Stellen. Aber das ist im Moment nicht das Hauptproblem. Ist darf man nicht unterschätzen, weil wir gehen bald in die Demografie rein. Das Hauptproblem ist, dass unser Haupt Geschäftsmodell, was wir eigentlich seit Jahrzehnten gemacht haben, nämlich Import, günstige Energie, günstige Komponenten mit unserem Gehirnschmalz versehen und daraus hochwertige Industriegüter gemacht, die wir exportiert haben. Autos, Maschinen, Anlagen, Elektrochemie das Gerät unter die Räder, nämlich das Geschäftsmodell Deutschlands.

Was muss dann jetzt in Angriff genommen werden, was die Regierung noch nicht auf dem Schirm hat?

Sie muss handeln. Ich meine: Man hat uns viel vorgeworfen in den letzten Jahren, was wir falsch gemacht haben. Und da ist auch vermutlich vieles dran. Vieles haben wir gut gemacht. Aber was wir immer gemacht haben, ist, dass wir bei einer Krise Verantwortung übernommen haben, nicht auf Parteitaktik geschaut haben, sondern reagiert haben. Auch bei Corona haben wir innerhalb von wenigen Wochen reagiert, und diese Regierung reagiert nicht. Wir haben jetzt seit fast sieben Monaten diesen Krieg, und die Firmen brauchen beispielsweise Liquidität. Und diese Liquidität wird denen nicht bereitgestellt. Es gibt noch nicht mal KfW-Kredite, die sie jetzt nutzen könnten wie bei Corona. Ich möchte einfach, dass jetzt gehandelt wird und dass man sieht, vor welcher Dimension wir stehen. Wenn man jetzt Fehler macht am Anfang, dann sind Firmen irgendwann weg, und die kommen auch nicht zurück,

Experten warnen davor, keine dauerhaften Subventionen zu implementieren. Und ich frage mich natürlich auch: Wieviel Geld soll der Staat noch in die Hand nehmen? Was sagt denn die Opposition? Wieviel haben wir denn aus Ihrer Sicht, um diese noch nie dagewesene Krise abzufedern?

Da haben Sie völlig recht. Das ist ein Hauptproblem. Denn je mehr der Staat jetzt Geld druckt, umso höher wird die Inflation. Die Inflation ist ja das Hauptproblem was wir in Deutschland haben, weil es ja genau diejenigen trifft, die früher gespart haben, die das Geld jetzt ausgeben. Und deswegen gibt es nur eine Chance: Wir müssen konzentriert ausschließlich für diejenigen da sein, die es jetzt auch wirklich brauchen. Wir können keine Gießkannenpolitik mehr machen.

Das heißt, sie stehen dahinter: Unternehmerinnen und Unternehmer machen in guten Zeiten Gewinne. Aber in schlechten Zeiten federn wir die Verluste nicht gemeinsam ab?

Genau. Die müssen erstmal selbst klarkommen. Das meine ich mit „Gießkanne“.

Naja- Sie haben anfangs gerade sehr schwungvoll der Regierung vorgeworfen, die Unternehmen und die Wirtschaft im Stich zu lassen, wenn ich es mal zusammenfasse….

Genau beim Thema Liquidität hätten wir schon vor sechs Monaten was machen können. Die Firmen sind ja zum großen Teil, Gott sei dank, noch kerngesund. Den geht aber jetzt das Geld aus. Und das könnte der Staat locker, indem er zum Beispiel Energiesicherungskredite mit einer Bürgschaft - wegen mir bis zu 100 Prozent – dafür bürgt, dass diese Firmen diese Kredite nutzen, um sie dann in besseren Zeiten wieder zurückzuzahlen. Deswegen keine Gießkannenpolitik, auch keine 300 Euro für alle. Sie, Frau Gediehn, brauchen die wahrscheinlich nicht. Ich brauche sie auch nicht. Dann lieber tausend Euro für diejenigen, die es wirklich brauchen. Das ist mein Punkt.

Reden wir jetzt noch von Unternehmen oder reden wir von Bürgerinnen und Bürgern und Privathaushalten?

Beides. Sowohl bei den Bürgerinnen und bei den Privathaushalten als auch bei den Unternehmen dürfen wir jetzt nicht den Fehler machen mit Gießkannenpolitik alle gleich zu behandeln, sondern wirklich nur denjenigen zu helfen, die es wirklich benötigen.

Aber das ist ja zum Beispiel beim Wohngeld der Fall, in vielen Fällen auch bei Kindergeld und Kinderzuschlag. Es werden nun mal ungemütliche Zeiten. So lese ich auch dieses Gutachten. Oder können Sie da als Union anderes versprechen?

Nein, man muss auch immer vorsichtig sein. Die Menschen wollen jetzt nicht hier, dass wir als Union jetzt alles besser wissen oder so. Ich bin der festen Überzeugung: Wenn wir vor sechs Monaten angefangen hätten, beispielsweise die Kohlekraftwerke wieder hochzufahren, beispielsweise die Kernkraftwerke zu verlängern und vieles mehr, hätten wir jetzt mehr Angebot. Und die Preise wären nicht so hoch.

Ich will einmal noch ein bisschen weiter in die Zukunft gucken als auf Sofortprogramme. Mittelfristig sagen die Institute einen permanenten Wohlstandsverlust vorher, das haben wir auch schon gestreift. Meine Frage ist: Sind wir darauf gesellschaftlich wie politisch auch nur im Ansatz vorbereitet?

Das wird die größte Herausforderung werden. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr immer noch Inflationsraten von acht bis zehn Prozent haben, wahrscheinlich im Frühjahr über zehn Prozent, wie das ifo-Institut sagt. Und auch im Jahre 2024 glaube ich nicht an die Prognose der EZB, dass das wieder zurückgeht. Was heißt das? Dass wir eine Vermögensspreizung in Deutschland bekommen, dass bei denjenigen, die wenig Geld haben, das jetzt aufgefressen wird durch die Inflation - und dass andere, die vielleicht Immobilien haben und andere Dinge, mehr profitieren. Und deshalb sage ich ja, dass wir uns wirklich um die kümmern müssen, die das jetzt wirklich brauchen. Sonst gibt es in diesem Land ein Klima, was Sie und ich nicht wollen.

Noch mal mit Blick auf die Zukunft und vielleicht auch weg von der Parteipolitik - denn so verstehe ich Sie auch. Was können wir da machen, und zwar als Gesellschaft, aber auch als Politik, als Opposition und Regierung, um in diese Richtung vielleicht auch tatsächlich neu zu denken? Haben Sie da eine Blaupause?

Es sind zwei Punkte: Das erste ist, und das kreide ich auch meiner Partei an: Wir haben diese Politik betrieben und allen etwas gegeben. Die Mütterrente, auch die Grundrente – damit muss Schluss sein, jetzt nur noch zielgerichtet. Und der zweite Punkt, das ist aber ein gesellschaftlicher: Da bin ich schon seit Jahren der Meinung, dass wir einen Gesellschaftsjahr brauchen. Ein Jahr nach der Schule Dienst an der Gesellschaft, richtig breit aufgestellt, dass diese Gesellschaft jetzt wirklich zusammenbleibt und nicht weiter auseinanderdriftet.