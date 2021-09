Wie geht es weiter für die Union nach der verlorenen Bundestagswahl? Armin Laschet will weiterhin Bundeskanzler werden - gestern sprach er von einem Angebot, das er machen wolle. Doch aus der CDU werden die Forderungen lauter - die Partei brauche einen Neuanfang. Der steht in Rheinland-Pfalz bevor. Die CDU-Landeschefin Julia Klöckner will sich vom Landesvorsitz zurückziehen und bei der Vorstandswahl am 20. November nicht mehr antreten.

Klöckner, hält eine Beteiligung der CDU an einer kommenden Bundesregierung aber trotz des schlechten Wahlergebnisses ihrer Partei für möglich. Sie sagte in SWR Aktuell, die Union müsse sich nach 16 Jahren mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin neu finden, aber: "Man kann sich auch in der Regierung erneuern." Klöckner sieht allerdings trotzdem die Union nicht unbedingt als erstes am Zug, wenn es um die Bildung der neuen Regierung geht: „Es geht jetzt erst mal nicht um unsere Partei, sondern es geht darum, dass nach einer Bundestagswahl eine stabile Regierungsmehrheit gefunden wird. Da gibt es verschiedene Optionen. Da sind wir als CDU jetzt nicht am Zug, weil wir die Nase nicht vorne haben, aber wir stehen sehr klar zu Gesprächen bereit."

Bundeslandwirtschaftsministerin ohne Direktmandat

Klöckner hat in der Regierung Merkel als Bundeslandwirtschaftsministerin mitgewirkt. Durch die herben Verluste der CDU in Rheinland-Pfalz hatte sie allerdings ihr Direktmandat verloren. Sie zieht nun über die Landesliste in den neuen Bundestag ein.

"Man kann sich ja nicht abducken und sagen: Jetzt machen wir nur noch Selbsttherapie und Selbstbeschäftigung. Das wäre, glaube ich, einer so starken und regierungserfahrenen Partei wie der CDU gar nicht würdig."

Klöckner betonte, dass es nun darum gehen müsse, nach vorne zu blicken. Das gelte vor allem in Rheinland-Pfalz, wo schon früh die Weichen für die Landtagswahl in fünf Jahren gestellt werden müssten.

Rückzug in Rheinland-Pfalz unabhängig von Bundestagswahl?

Klöckners Rückzug von der Spitze der CDU in Rheinland-Pfalz steht nach eigener Aussage nicht in Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Klöckner betonte nochmals, dass es eine von langer Hand geplante, familiäre Entscheidung war, den Vorsitz des CDU-Landesverbands aufzugeben: "Dieser Schritt ist die Entscheidung, die ich bereits im Sommer mit meinem Mann getroffen habe", sagte Klöckner. "Wir schauen heute schon auf die Landtagswahl, die in fünf Jahren kommen wird. Da bin ich der Meinung, dass wir frühzeitig die Weichen stellen müssen – also: Das eine ist die Bundestagswahl, das andere ist, dass wir als Landesverband souverän sind." Ihr Schritt habe auch nichts mit dem Streit um die Kanzlerkandidatur im Vorfeld der Bundestagswahl in der Union zu tun. In der Wahlkampf-Phase hätten sich, obwohl es zu Beginn sehr unterschiedliche Ansichten gab, ob Armin Laschet oder Markus Söder der geeignetere Kanzlerkandidat sei, alle CDU-Mitglieder für Laschet engagiert: „Alle wollten lieber einen Kanzler Armin Laschet als Scholz oder Baerbock – das ist ganz klar.“ Sie werde sich nun ihrem Bundestagsmandat widmen und darüber hinaus ihre Funktion als stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU weiter ausüben.