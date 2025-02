Schwarz-rote Koalition? Was CDU-Politiker Frei von der SPD fordert

Deutschland hat gewählt - und die Union mit 28,5 Prozent zur stärksten politischen Kraft gemacht. Das ist ein Erfolg - aber kein überragender Sieg, denn viele in der Union hatten mit einem Ergebnis über der 30-Prozent-Marke gerechnet. Was sagt der CDU-Spitzenkandidat in Baden-Württemberg aus dem Wahlkreis Schwarzwald-Baar, Thorsten Frei, dazu, wie seine Partei abgeschnitten hat? Er ist parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Mit Blick auf die SPD sagt er, dass es schnell gelingen solle, eine Regierung zu bilden – und zwar nicht "eine Regierung des kleinsten gemeinsamen Nenners". Wie ein Kurswechsel in der Migrationspolitik mit der SPD möglich werden könnte und wie Thorsten Frei die inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen Union und AfD bewertet, auch darum geht es im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.